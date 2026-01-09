Prima del 2026 per basket e volley

La Pallacanestro Titano aveva lasciato il 2025 con un successo al cardiopalma, l'86-85 contro il Pisaurum Pesaro arrivato dopo due overtime. Un'iniezione di fiducia per i ragazzi guidati da coach Stefano Rossini, da provare a tramutare in nuove vittorie in questo inizio di 2026. Partendo, perchè no, dall'impegno casalingo contro la Bartoli Mechanics Fossombrone. La sfida contro i marchigiani è ormai una classica della Serie C, con due quintetti che si conoscono quasi a memoria. Due squadre abituate a stare nelle parti alte della classifica e che invece nel girone d'andata hanno subito qualche battuta d'arresto di troppo: 12 punti per Fossombrone – frutto di 6 vittorie e 4 sconfitte – 10 per i Titans, con uno score di 5-5. All'andata, nell'esordio stagionale, fu 70-57 in favore di Macina e compagni: certamente un buon viatico in vista della prima di ritorno, in programma sabato alle 18.30 sul parquet del Multieventi.

Torna in campo anche il volley nostrano. Match in trasferta per la Gemini Med San Marino nella Serie B maschile: gli uomini di Roberto Pascucci, che hanno chiuso il 2025 al quinto posto, se la vedranno contro il Cavallino 4 Torri Ferrara che insegue proprio i titani a soli 3 punti di distacco in classifica. Sono 22 i punti per i biancazzurri, 19 per gli emiliani. Una sfida che si preannuncia infuocata, con la Gemini Med che si deve guardare alle spalle ma – con ambizione – puntare a chi sta davanti, anche perché Loreto e Forlì non sono lontane. Si gioca sabato alle 18 in terra estense. Alle 19.30 – ma tra le mura amiche, al Palacasadei – toccherà alla Titan Services, nella Serie D femminile. Anche le ragazze di coach Stefano Sarti ripartono dalla quinta piazza ottenuta a fine anno: 14 punti, gli stessi di Alfonsine e Lugo, ma a -1 e -2 da Bellaria e Ravenna che le precedono. Prossimo avversario la Volley Academy Benelli, fanalino di coda a quota 7. Un'occasione per cercare di dar continuità ad un ottima prima parte di stagione. Tutte a disposizione, ad eccezione delle infortunate Lazzari e Cesarini.







