Prima gara dell'anno per gli atleti del Nuoto Pinnato.

In Prima Categoria Giulia Arlotti, Viola Pimazzoni e Nina Terenzi nei 50 metri monopinna con le prime due che hanno chiuso in settima e undicesima posizione e tutte e tre hanno migliorato il proprio personale. Diverse le atlete impegnate in Seconda Categoria, Elisabetta Brasey ottiene due argenti nei 50 e 100 metri pinne, mentre migliorano il proprio crono Lisa Bartolini (quinta), Chiara Naso (sesta) e Matilde Calisse, nona. Chiara Zanotti è sesta nei 50 monopinna ed Elena Laglia ottiene la medaglia d’argento nei 400 metri pinne, strappando il minimo per il Campionato Italiano Assoluto.

Nel maschile, Alessandro Ceci conquista il bronzo nei 100 pinne e il quarto posto nei 50 pinne; Luigi Renzi, invece, è secondo nei 200 pinne e migliorando il personale nei 400 metri pinne strappa il pass per il Campionato Italiano Assoluto. Migliora il proprio personale anche Nicola Esposito. Ottime prestazioni anche in Terza Categoria. Maddalena Falcioni ottiene due secondi posti, nei 50 e 200 metri pinne, e un bronzo nei 100 metri pinne.

Due meglio anche per Aurora Toccaceli, prima nei 200 monopinna e terza nei 100 pinne. Nei 50 monopinna quinto posto di Maria Bartolini e Anna Palmieri, al rientro da un infortunio, è undicesima. Nei 200 metri pinne maschili Samuele Michelotti chiude al nono posto e Federico Bianchini al dodicesimo. Negli Assoluti, medaglia di bronzo per Emma Bollini che nei 100 metri pinne ritocca il proprio personale di due secondi ed è terza anche nei 50 monopinna, seguita al quarto posto da Sofia Fratti quarta nei 100 metri pinne. Per Federico Fabbri quinto tempo nei 50 e 200 pinne. La Domus San Marino ha chiuso al sesto posto nella classifica a squadre.

