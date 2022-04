TIRO A VOLO Prima giornata amara per i tiratori sammarinesi a Lonato

Prima giornata di gare a Lonato per la Coppa del mondo di Tiro a Volo. Purtroppo non arrivano buone notizie per i tiratori sammarinesi nella prima giornata di gare. In campo femminile, Alessandra Perilli occupa la 25esima posizione con 64 piattelli colpiti su 75 mentre Francesca Spadoni ha chiuso con 57 piattelli centrati. Stesso copione in campo maschile dove il migliore dei sammarinesi è stato Manuel Mancini con 64. Il giovane Simone Rigoni si è fermato a 63 mentre Gian Marco Berti ha colpito 62 piattelli su 75. Domani la seconda giornata di gare con altri 50 piattelli.

