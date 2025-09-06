PESCA SPORTIVA Prima giornata difficile per San Marino ai Mondiali di Pesca al Colpo Complice un brutto sorteggio e qualche difficoltà, i sammarinesi hanno chiuso la prima giornata al ventitreesimo posto

In Bosnia non è cominciato nel migliore dei modi il Campionato del Mondo di Pesca al Colpo per Nazioni. Complice un brutto sorteggio e qualche difficoltà riscontrata sul campo gara, la squadra sammarinese ha chiuso la prima giornata al ventitreesimo posto della classifica generale. Domani seconda e conclusiva giornata con l’obiettivo, in casa biancazzurra, di migliorare il risultato finale.

