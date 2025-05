ANDORRA 2025 Prima vittoria per il Rugby, bene i tennisti sammarinesi LANCIO: Prima storica vittoria per il rugby ai Giochi dei Piccoli Stati. Nel tennis bene De Rossi e Giorgetti che avanzano ai quarti del tabellone singolare.

La prima volta non si scorda mai. E se a Malta 2023 si festeggiava l’esordio assoluto del Rugby a 7 di San Marino ai Giochi, ad Andorra 2025 si registra la prima storica vittoria. Nell’ultimo dei 3 incontri previsti, i biancazzurri superano 24-12 Montenegro grazie ai punti messi a segno da Mazza, Babboni, Bastianelli Gambini, Krylov e Cazzaro. Un successo bello, importante e che consente ai Titani di chiudere il girone al terzo posto. Il 30 maggio si giocherà per la classifica dal 5º all’8º posto. Nelle altre due sfide ko per 17-5 contro i padroni di casa di Andorra e 50-14 contro Malta. Festa in casa Rugby e anche nel tennis dove Francesco Giorgetti e Marco De Rossi fanno la voce grossa nel tabellone singolare, raggiungendo i quarti di finale. Il primo batte 6/2 7/5 il tennista di Liechtenstein Glauser, il secondo ha la meglio in 3 set (4/6 6/3 6/4) dell’irlandese Bonifacius. Ora due sfide tostissime: per De Rossi c’è il monegasco Vacherot, n.1 del seeding, per Giorgetti il lussemburghese Knaff, testa di serie n.2. Terminano invece i sogni di medaglia per il doppio femminile - con Giardi e Alletti battute dalla coppia di Andorra - e per il doppio misto: Cipro vince contro la stessa Alletti e Giorgetti.



I più letti della settimana: