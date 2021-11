VOLLEY Prima vittoria per la Beach&Park, ko la Titan Services

Arriva al tie-break il primo successo nel campionato di serie C per la Beach&Park. La squadra di Wilson Renzi supera Villa Verucchio in una delle gare salvezza della stagione. Per le Titane arrivano i primi due punti in campionato, le romagnole restano ultime con un solo punto. Partono meglio le ospiti che al PalaCasadei vanno in vantaggio dopo il primo set chiuso 25/18. Le biancoazzurre replicano e con lo stesso punteggio pareggiano il conto dei parziali. E' il momento migliore delle Titane che mettono la freccia e con un netto 25/14 San Marino si porta avanti. E' anche una partita di alti e bassi per le biancoazzurre, che cedono il quarto parziale alle avversarie 25/14. La prima vittoria della stagione per Beach&Park e Villa Verucchio si decide al tie-break. Vince la squadra di Wilson Renzi 15/8. Tra le sammarinesi da segnalare i 25 punti di Tura. In doppia cifra anche Renzi e Ricciotti con 14 e 10 punti a testa. Titane penultime in classifica a due lunghezze da Santarcangelo e a 4 da Riccione. Prossimo impegno in trasferta contro la capolista Forlimpopoli.

[Banner_Google_ADS]



In serie B, la Titan Services cede a Macerata 3-1. La squadra di Stefano Mascetti era impegnata sul campo della capolista che con un doppio 25/16 si porta sul 2-0 nel conto dei set. La reazione sammarinese produce un grande terzo set che porta i Titani a chiuderlo 25/18. La Paoloni Macerata chiude il discorso vincendo 25/19 il quarto parziale, per la Titan Services il rammarico di non aver portato a casa nemmeno un punto nonostante la grande prestazione. Sul piano dei punti ottimo apporto di Frascio con 15. In doppia cifra anche Kiva con 13 e Benvenuti con 11. In classifica i Titani restano a 12 punti, prossimo impegno in casa contro volley 79 Civitanova Marche.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: