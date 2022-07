Prime gare per gli atleti sammarinesi al Festival Olimpico della Gioventù Europea

Con la cerimonia d’apertura di ieri sera si è ufficialmente aperto il Festival Olimpico della Gioventù Europea a Banskà Bystrika. Oggi prima giornata di gare per i giovani atleti biancazzurri. La prima a rompere il ghiaccio, questa mattina, è stata la nuotatrice Ilaria Ceccaroni. La biancazzurra ha nuotato i 100 metri stile libero fermando il cronometro a 1.02.05, un tempo superiore al suo personale, che le è valso il 5° posto in batteria e il 44° posto complessivo. Smaltita l’emozione dell’esordio, per Ilaria Ceccaroni ci sarà modo di migliorarsi nelle gare dei prossimi giorni (per lei ci sono ancora i 50 e 200 stile libero). La mattinata ha visto impegnata anche Silvia Alletti. Per la tennista biancazzurra non c’è stato nulla da fare contro la forte avversaria svizzera Krystina Paul, che si è imposta con un doppio 6-0. Una buona prova, comunque, da parte della Alletti, che ha lottato più di quanto il risultato possa far pensare. Nel tardo pomeriggio, poi, è stata la volta di Matias Francini, impegnato nei 100 metri di atletica leggera. Un’ottima prova, la sua: ha fermato il cronometro a 11.88, realizzando il nuovo record sammarinese di categoria. Una prestazione che può essere di ispirazione per la compagna di squadra Giulia Marchionni, che domani affronterà la medesima distanza.