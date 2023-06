BASEBALL Primo ko per San Marino, Bologna passa 10-4 a Serravalle La Fortitudo allunga a suon di fuoricampo e condannano i Titani alla prima sconfitta della seconda fase, che li vede ancora primi nel girone insieme a Parma.

Bologna parte a suon di fuoricampo e quando San Marino entra in partita, ormai, la prima sconfitta stagionale è cosa fatta. Il trittico tra corazzate comincia con la Fortitudo che espugna 10-4 Serravalle e riscatta l'esordio con due ko su tre con Parma, ora in vetta proprio insieme ai Titani.

Il via emiliano, come detto, è folgorante: solo homer di Dobboletta e doppi back to back di Albert e Perez per il raddoppio, altra ripresa e altro fuoricampo, stavolta di Agretti, per lo 0-3. San Marino non reagisce e tra 4° e 6° Bologna va sul 7-0 con la valida di Seferina, il singolo di Albert e il fuoricampo da due punti di Gamberini.

Qui la valida di Celli iscrive al tabellino anche i Titani, subito rimessi in riga da una prima parte di 7° che vede la Fortitudo salire a 10 col doppio di Helder e il singolo di Perez. Nella parte bassa Di Fabio, Batista e Ferrini rendono meno amaro il passivo di San Marino che stasera alle 20:30, al Falchi, ha l'occasione del riscatto, mentre gara 3 sarà domani, alle 20, di nuovo a Serravalle.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: