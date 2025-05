Primo stop per il Wonderbay: sabato si decide il passaggio ai playoff

Alla penultima curva arriva la prima sconfitta stagionale per il Wonderbay padel team, che cade in casa contro il Padel club Komero e mette in discussione l'accesso ai playoff promozione. La curva era però quella più dura da affrontare, in quanto gli imolesi erano secondi in classifica, grazie a due successi su tre, proprio dietro ai sammarinesi, che invece erano a punteggio pieno. Sul Titano, il Komero si è imposto per 2-1, raggiungendoli in vetta al gruppo 1 della Serie C Emilia, dove si è formato un terzetto insieme a Marina di Ravenna, a una sola giornata dal termine.

Al Wonderbay, ai sammarinesi sono mancate le gambe nei momenti decisivi, con Marchetti - Fava che avevano aperto vincendo il primo set per 6-4, ma hanno ceduto 4-6 2-6 nel secondo e nel terzo. Sconfitta in due parziali anche l'accoppiata Giardi - Bertuccini, che ha perso per 6-7 3-6. L'unico doppio vincente è stato quello formato da Carli - Clementi, che invece si è imposto agevolmente in 6-0 6-2, alleggerendo il punteggio di giornata.

Considerando che ai playoff andranno le prime due classificate di ciascuno dei quattro gironi emiliani, San Marino resta comunque in un'ottima posizione per passare, ma tutto si deciderà nel quinto e ultimo turno. Con la promozione in Serie B che rimane l'obiettivo, sabato i sammarinesi sfideranno proprio la Heroe's Marjna Sport Center, nel secondo scontro diretto consecutivo, stavolta in trasferta. Chi vince passa, chi perde, con ogni probabilità, si ferma qui.