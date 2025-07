TENNIS SAN MARINO OPEN Prizmic-Klein è la finale del San Marino Open Battuti rispettivamente Tirante e Gigante

Matteo Gigante si ferma al penultimo giro, stanco, impreciso, a tratti nervoso e a tarda sera saluta il pubblico che lo ha sostenuto tutta la settimana. A qualificarsi per la finale, con merito, è Lukas Klein, giocatore slovacco che ha fatto valere la maggiore solidità, forse anche la freschezza fisica, che lo ha visto più lucido nelle scelte decisive. Nelle poche palle su cui è girato il tie-break, approdo naturale di un primo set nel quale ha sempre e solo comandato il servizio. Avanti, lo slovacco ha preso subito un break che solo nell'ultimo game ha rischiato di restituire, prima di chiudere 7-6-6-4 al quarto match-point.

Lukas Klein: "Adesso penso solo a una doccia, a riposare e a dare il 100% nella finale di domani. Prizmic è un grande giocatore, è un giocatore molto giovane, ma ha già ottenuto buonissimi risultati".

La prima semifinale invece ha regalato spettacolo per oltre due ore e trenta. È stata forse la finale anticipata, vinta dal talento clamoroso di Dino Prizmic, ventenne croato in corsa per le finali Next-Gen per il quale il dio del tennis ha disegnato un luminoso futuro. Lampi di classe cristallina nel primo set, nel quale ha travolto l'argentino tirante uno che per concetto è durissimo a morire, e infatti ha trovato energie soprattutto mentali insospettabili quando, sotto di un set e un break, è riuscito comunque ad aggrapparsi al terzo. Qui la pressione e i colpi della seconda testa di sede del tabellone si sono scontrate con un Prizmic che ha cominciato a dipingere un tennis che presto vedranno altrove. 6-1-4-6-6-3 stasera alla finale, dalle 19.15.

Dino Prizmic: "E' stata una grande partita, ho giocato alla grande il primo set e poi mi sono un po' perso. Alla fine ho cercato di ritrovare il mio gioco, non pensare a cosa è successo nel secondo. Tiago è un top player, è stata una grande battaglia".





