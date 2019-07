Progetto Sail4africa, Marcello Michelotti è arrivato a Cagliari

Marcello Michelotti, nelle prime ore di oggi, è arrivato a Cagliari dopo più di 1.000 miglia di navigazione in solitaria. Aveva mollato gli ormeggi da Rimini, su Strolaga una piccola imbarcazione di 8 metri e mezzo. Scopo dell'avventura in mare, una raccolta fondi per finanziare un progetto umanitario, firmato da Renzo Piano per Emergency: il completamento di un ospedale pediatrico di eccellenza in Uganda. La rotta, come riporta una nota, non è stata semplice a causa di un meteomare complicato e piuttosto anomalo per il mese di luglio. Sulla pagina Facebook “Sail4africa WE support emergency” tutti gli aggiornamenti sul progetto.

Finora la raccolta ha raggiunto la cifra di 5.330 euro ed è ancora aperta per chi volesse contribuire. Per chi volesse partecipare questo il riferimento:



Marcello Michelotti Per Emergency

Banca BSI sede Rep. San Marino

SM 37 A 03287 09803 0000 30310361