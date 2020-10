IPPICA Progetto Sport 2020: Rebecca Rossi alla Finale Nazionale FISE

Rebecca Rossi in sella a Flugel ha partecipato alla Finale Nazionale FISE del Progetto Sport 2020, disputatasi presso il Riviera Horses Resort di San Giovanni in Marignano. La giovane amazzone della Federazione Ippica Sammarinese è approdata alla finale nazionale dopo aver centrato il secondo posto in qualificazione.

Nella finale nazionale Rebecca si è aggiudicata il ventiduesimo posto assoluto su novantotto binomi partenti. La Rossi è tesserata all’Associazione ASAE Il Branco, e seguita dall' istruttore Graziano Guerra.



