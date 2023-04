PALLAVOLO SERIE B PromoPharma battuta da Sommacampagna, la salvezza si complica Titani superati dalla seconda forza del campionato. Decisive le ultime tre gare. Al PalaCasadei il minuto di silenzio per Julia Ituma

PromoPharma – Sommacampagna si apre con il minuto di raccoglimento per ricordare Julia Ituma, opposto dell'Igor Novara e della Nazionale italiana, recentemente scomparsa in Turchia. Al PalaCasadei i Titani giocano anche contro il pronostico, ma non riescono a ribaltarlo. Sommacampagna conferma di essere la seconda forza del campionato di serie B e vince 3-1. Un risultato che complica tantissimo l'obiettivo salvezza della squadra di Stefano Mascetti, chiamata a recuperare almeno cinque punti alla Spezzanese nelle ultime tre partite di campionato. A Serravalle la partita parte equilibrata. Nel primo set sul 14 pari arriva l'allungo degli ospiti. Sul 23/22 per gli ospiti i veronesi trovano i due punti che servono per vincere il primo set. Secondo parziale in favore di Sommacampagna che in 21 minuti chiude 25/15. Nella terza ripresa di gioco la PromoPharma parte bene (6/4) e allunga, soprattutto grazie a un Benvenuti molto ispirato in attacco (11 punti nel parziale). Il set sembra la copia del secondo ma a parti invertite con San Marino a dominare il gioco e chiudere facilmente sul 25/17. Nel quarto parziale Sommacampagna vuole portarsi a casa l’intera posta e parte fortissimo mettendo in mostra tutta la sua forza. La PromoPharma tiene duro fino all’8 pari quando arriva il break ospite per 6/0, i veronesi chiudono 25/13 in 20 minuti e si portano a casa la vittoria. In tabellino 20 punti per Benvenuti e 14 per Kiva. In classifica Spezzanese a 28 e PromoPharma a 23. Prossimo impegno in trasferta contro la Pietro Pezzi Ravenna che di punti ne ha 30, una partita cruciale per i Titani.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: