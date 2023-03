PromoPharma battuta in casa dalla Kema Asola

PromoPharma - Kema Asola

Non basta una partita di grande intensità alla PromoPharma per conquistare punti contro la Kema Asola. La formazione lombarda s'impone sul parquet sammarinese per 3-0 al termine di una sfida molto combattuta. Il primo set è molto equilibrato, con gli ospiti che vanno avanti, poi San Marino recupera e sorpassa. Dopo il time-out si torna in parità. Si gioca punto a punto, il muro ospite regala il set ad Asola che chiude 25/23. Nel secondo parziale le squadra continuano a giocare su buona intensità. Sul 12 pari un parziale di 3 a 0 consente ai lombardi di allungare fino al 15/12. È il break che spezza la resistenza della PromoPharma che da quel momento non reagisce più ed esce dal set che si chiude 25/20 per gli ospiti. Il terzo set vede sempre la squadra di Mascetti attenta, anche quando deve rientrare nel punteggio. I biancoazzurri vanno sotto 16/12, poi riescono a portarsi fino al -1. Il finale di parziale è ancora degli ospiti che vanno a chiudere 25/22. In tabellino Kiva mette 15 punti. In classifica i Titani restano a 20 punti a cinque dalla Spezzanese e sette da Ravenna. Il prossimo impegno dei sammarinesi sarà in casa del Kione Padova, una partita decisiva per la stagione, visto che i veneti sono dietro i Titani a soli 10 punti.

In campo femminile, la Titan Services aveva giocato in anticipo la sfida contro Bagnacavallo, la squadra di Wilson Renzi è stata battuta 3-0 in trasferta dalla seconda forza del campionato di serie D. Titane che giocheranno in casa la prossima sfida contro la Figurella Rimini, terza in classifica.