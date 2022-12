VOLLEY PromoPharma e Titan Services in piena corsa per la salvezza I ragazzi di Mascetti al momento spareggerebbero con Viadana per la permanenza di B, in D le ragazze di Renzi invece sarebbero salve.

Il 2022 si chiude in linea con gli obiettivi per il volley sammarinese: PromoPharma e Titan Services sono partite con la salvezza nel mirino ed entrambe sono pienamente in corsa. Partiamo dalla Serie B: i ragazzi di Mascetti sono inseriti nel Girone C, ostico e composto da squadre esperte e altre formate da giovani di grande prospettiva. La Promopharma a oggi condivide con Ravenna – col vantaggio dello scontro diretto a favore – il quartultimo posto. Che non esclude la salvezza – la retrocessione diretta è per le ultime tre – ma nemmeno la assicura: ci sarebbe poi da fare lo spareggio con la quintultima, a patto che tra le due squadre ci siamo meno di quattro punti. Allo stato dell'arte dunque i biancazzurri si giocherebbero la permanenza in B con Viadana, che ha 3 punti in più. Proprio con Viadana era arrivato l'esordio vincente, seguito da cinque sconfitte e dal successo al tie-break con Forlì, che ha riacceso la stagione della PromoPharma. Fino, appunto, alla vittoria con Ravenna di sabato, modo migliore per chiudere l'anno in vista di una corsa salvezza che si preannuncia serrata.

Nel Girone E di Serie D invece sarebbe salvezza, al momento, per la Titan Services, quintultima a quota 7. L'ossatura del gruppo guidato da Renzi è composto da ragazze di 17/18 anni, dunque, fisiologicamente, la squadra ha vissuto di alti e bassi. Subito 3 ko, il primo punto strappato a Faenza – una delle capolista – e poi un percorso da mina vagante: le ragazze possono vincere o perdere con tutte, intanto comunque, col 9° posto, conserverebbero la categoria.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: