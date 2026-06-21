Promosse Armenia e Moldova, San Marino festeggia la prima storica vittoria

Si chiude con due promozioni e una grande soddisfazione per i colori biancazzurri la prima edizione sammarinese della Billie Jean King Cup, ospitata al Centro Tennis di Fonte dell’Ovo. A conquistare il passaggio al Gruppo II europeo del 2027 sono state Armenia e Moldova, protagoniste del torneo disputato a San Marino.

Per le ragazze del Titano arriva invece un risultato destinato ad entrare nella storia: la nazionale femminile ha ottenuto la prima vittoria nella Billie Jean King Cup, un traguardo significativo che conferma la crescita del movimento tennistico sammarinese e il valore dell’esperienza maturata. 9° posto complessivo grazie al 2-0 al Kosovo deciso già nei singolari. A sbloccare le Titane è stata Talita Giardi col doppio 6-1 su Aja Broqi, opera opera completata dalla più giovane Serena Pellandra capace di imporsi 6-2 6-0 su Learta Muharremi.

La manifestazione, andata in scena dal 15 al 20 giugno al ha visto la partecipazione di tredici nazionali europee e, per la prima volta, San Marino nel ruolo di paese organizzatore. Un bilancio dunque estremamente positivo per la Repubblica: oltre all’importante successo sportivo, l’evento ha rappresentato una vetrina internazionale per il tennis sammarinese, capace di regalare una settimana di grande sport e un risultato che resterà negli annali.







