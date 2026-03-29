Pronta risposta del Wonderbay Padel: 3-0 a Faenza

Il Wonderbay Padel si rifà subito della sconfitta patita nel primo turno di Serie C e vince 3-0 a Faenza un incontro quasi mai in discussione. Delle tre partite viste sui campi faentini, l'unica combattuta è quella disputata dalla coppia Carli/Giardi, che comunque s'impone in due set (7-6 6-4) in gara-1.
Conquistate in due set anche le altre due sfide. La seconda è andata al tandem Clementi/Briolini con punteggio di 6-2 6-2, ancora più netto il successo di Berardi/Marchetti nella terza gara, vinta in 6-1 6-1. Ora il campionato osserverà un turno di pausa per il weekend di Pasqua, poi si tornerà in campo per la quarta giornata. Il Wonderbay sarà di scena sui campi di casa sabato 11 aprile, alle 14, contro Marina di Ravenna.