Pronto riscatto di San Marino in gara 2 della sfida contro Parma. I campioni d'Italia, dopo aver perso la prima partita per 4-2, cedono per 12-2. Titani sotto dopo il primo turno di attacco degli emiliani per 1-0, che riescono a ribaltare il punteggio per 4-1. Da quel momento per San Marino è un crescendo con due punti alla seconda ripresa e quattro alla quarta. I Titani battono 14 valide. Tre punti per Batista De Jesus e Federico Celli.