DANZA SPORTIVA Prosegue il Mondiale Amatori di Danza Sportiva a San Marino, tra gare e parate Seconda giornata di gare al Multieventi per il mondiale di Danza Sportiva riservato agli Amatori: 36 le nazioni, a rappresentare ben quattro continenti. Per San Marino la coppia formata da Giovanni Cavallo e Maldivia Polini nel "South American Showdance".

Quattro continenti rappresentati da 36 Nazioni: da Stati Uniti e Canada a Cina e Hong Kong passando per quasi tutta l'Europa e il Sudamerica. Per un weekend San Marino si trasforma nella capitale della Danza Sportiva con il mondiale riservato agli Amatori. Numeri straordinari per la manifestazione organizzata da San Marino Welcome con il patrocinio della Confederazione Internazionale Sport Amatori e delle Segreterie di Stato per il Turismo e per lo Sport.

Al Multieventi prosegue il programma di gara: oggi una sessione mattutina/pomeridiana riservata agli Under 21 e agli Over 55, nel serale tocca ai Latini, Rising Standard e Sudamericani. Proprio in quest'ultimo, nel “South American Showdance”, scenderà in pista l'unica coppia sammarinese composta da Giovanni Cavallo e Maldivia Polini. L'esibizione dei padroni di casa è fissata per le 22.20. Domenica si prosegue con le altre discipline - divise nelle varie categorie – mentre, tra le due sessioni, gran momento scenico con la parata delle nazioni e la cerimonia d'apertura. Nell'arco dei tre giorni, i ballerini hanno sfilato e sfileranno sotto la loro bandiera con i tradizionali abiti.

