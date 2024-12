ROLLER SPORT Prosegue "Il Sogno di Elly" e del pattinaggio sammarinese Avviate le iniziative per finalizzato alla costruzione di una pista di pattinaggio.

Un altro passo verso un obiettivo importante: rendere realtà un sogno. Quello della Federazione Sammarinese Roller Sport è il desiderio di Elly e dei tanti ragazzi che si stanno avvicinando a questa disciplina. Le medaglie mondiali e i titoli nazionali, spingono verso un desiderio chiaro e concreto, quello di avere un pista di pattinaggio per sviluppare l'attività dei roller. Una struttura che sarà intitolata ad Elly.

Passa anche da qui l'iniziativa organizzata alla palestra della scuola elementare di Acquaviva, dove si sono esibiti artisti sammarinesi e del circondario, oltre che della Federazione Sammarinese Roller Sports. Presenti il Segretario di Stato per il Territorio Matteo Ciacci e il Segretario di Stato per lo Sport Rossano Fabbri. Una sinergia a sostegno delle Federazioni Sportive e degli atleti sammarinesi.

La volontà è quella di realizzare un impianto con tutte le caratteristiche per ospitare gare internazionali. Uno spazio che possa accogliere eventi di Coppa del Mondo ed Europei, ma che possa essere utilizzato anche dalle altre federazioni per altri eventi. Oggi San Marino non ha una struttura omologata per eventi di livello superiore. Le iniziative promosse dalla Federazione Roller Sport danno seguito anche alla Istanza d'Arengo presentata a ottobre 2023.

