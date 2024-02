TIRO CON L'ARCO Pruccoli oro europeo, Zanotti: "Kristina ci credeva tanto. Per Parigi '24 ci proviamo" Il presidente della federazione sammarinese: "Ci siamo detti che se la sarebbero giocata all'ultima freccia e così è stato. Lei e Cesarini proveranno a conquistarsi le Olimpiadi agli Europei, in caso di wild card è a nome di Kristina".

L'anno del tiro con l'arco biancazzurro si chiude in grande col trionfo all'Europeo di Kristina Pruccoli, che in finale si è imposta sulla campionessa iridata - e autrice del record mondiale - Cinzia Noziglia.

"Non ce l'aspettavamo, ma Kristina ci credeva tanto - commenta il presidente della federazione sammarinese Luciano Zanotti - aveva fatto un buon piazzamento in un altro torneo in America, battendo proprio Noziglia, quindi lei era fiduciosa. Mi sono detto che i miracoli succedono, poi ho visto la sua ascesa e ho cominciato a crederci anche io. Visti i numeri dell'avversaria ci siamo detti 'ok, Kristina è forte, ma se la giocheranno all'ultima freccia'. E così è stato, l'ultima freccia ci ha regalato una cosa bellissima, un Europeo. Noi siamo piccolini e ce la mettiamo tutta, poi incontriamo persone straordinarie come Kristina e quindi le cose succedono".

Il rapporto tra la Federazione biancazzurra e Pruccoli, statunitense di passaporto sammarinese, è iniziata due anni fa: "La sua storia è molto bella - prosegue Zanotti - una sua parente mi contattò, noi ci credemmo, la situazione si evolse e adesso siamo arrivati a questo Europeo. Siamo anche in odore delle Olimpiadi di Parigi: Kristina e Giorgia Cesarini andranno agli Europei qualche mese prima e chi farà meglio potrebbe andare a Parigi, ma se la devono conquistare sul campo e la vedo dura. La wild card è a nominativo di Kristina, se va avanti così lei è favorita su Giorgia ma se la giocheranno fino in fondo".

