Qualificazioni a eEuro2021: il primo Match Day non frutta punti.

Il Match Day 1 delle qualificazioni al secondo Uefa eEuro finisce purtroppo senza punti per la Nazionale sammarinese di eFootball, costretta dunque a rimandare questo specifico appuntamento – ma in generale ogni proposito di rimonta - alle gare del 12 aprile. Per i due gamers biancoazzurri - beppet27 e zapparco, alias Giuseppe Taddei e Marco Pazzaglia – partite sempre complicate e avversari che li hanno costretti costantemente all’inseguimento, iniziando dalle temute Svezia, Turchia e Croazia per finire con la rivelazione Cipro.

