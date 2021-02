MONDIALI DI SCI Qualificazioni slalom: Tamagnini 41° e Gatti 46° nella prima manche

Buone notizie per i portacolori sammarinesi impegnati ai Mondiali di Sci Alpino a Cortina. Nella prima manche delle qualificazioni allo slalom maschile, Alberto Tamagnini e Matteo Gatti sono entrati nei primi 50 della classifica: il primo ha chiuso al 41^ posto in 58.11, il secondo al 46^ in 1:00.95. Entrambi si sono qualificati alla seconda manche di qualificazione, domani in programma la gara che assegna le medaglie e che chiuderà la rassegna iridata.

