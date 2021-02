Qualificazioni Slalom: un altra bella prova di Tamagnini e Gatti nella 2ª manche

Alberto Tamagnini e Matteo Gatti fanno registrare un'altra grande prestazione ai Mondiali di Sci Alpino in programma a Cortina. Nella seconda manche delle qualificazioni allo slalom speciale, i portacolori sammarinesi sono arrivati con buoni risultati: Tamagnini è 38° in 57.35, Gatti 40° in 57.47.

Entrambi hanno migliorato i tempi fatti segnare in prima manche e, dalla riunione in corso, si saprà se un atleta verrà ripescato per la finale di domani. Qualificazioni durissime con 112 partenti e solo 45 arrivati: basti pensare che ben 58 corridori non hanno terminato la prima manche.