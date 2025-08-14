BASEBALL Quarti di Finale, San Marino fa sua anche gara2 contro Grosseto I Titani vincono 7 a 5 in rimonta. Decisivo un fuoricampo di Marcos Diaz da tre punti. Ora la sfida si sposta a Serravalle

Quarti di Finale, San Marino fa sua anche gara2 contro Grosseto.

Con una gran rimonta, il San Marino Baseball si aggiudica anche gara2 allo Jannella di Grosseto e si porta sul 2-0 nella serie col Bbc. Il 5-7 finale matura nella parte centrale di gara, soprattutto in un 6° inning in cui arriva il pareggio sulla valida di Celli e in cui Diaz spara il fuoricampo da tre punti del 3-6, il sue secondo in due serate. Nel finale, è Luca Di Raffaele a gestire alla grande le operazioni sul monte di lancio e a traghettare la squadra verso la vittoria.

I padroni di casa vanno subito in vantaggio. Al 1° inning Giovanni Garbella, leadoff, è colpito, viene spinto in seconda dal singolo di Herrera e in terza da quello di Profar. Con le basi piene, Martini è eliminato al piatto, mentre la rimbalzante di Deotto provoca l’eliminazione in prima ma anche il vantaggio grossetano (1-0). Al 3° il vantaggio si allunga 3 - 0 complice un lancio pazzo e un errore difensivo.

Al 5° la partita cambia, perché gli uomini di Doriano Bindi cominciano a pungere e a trasformare le occasioni in punti. Con un out, Diaz centra un doppio, Di Fabio è in prima su base ball e il successivo doppio di Batista porta a casa entrambi. San Marino ricuce, con Grosseto ora ‘solo’ sul 3-2. In un amen, torna l’equilibrio. Al 6° cambia tutto, la partita gira definitivamente. La base ball ad Angulo costa il cambio a Nicola Garbella. Sale Robles, che prima trova l’eliminazione di Helder (L5), poi però colpisce Pieternella e viene toccato dal singolo del pari di Federico Celli. È 3-3, ci sono due uomini in base e Diaz al piatto. E cosa fa Marcos? La spara fuori dalle recinzioni, cambiando in un attimo i destini della partita. Fuoricampo da tre punti per lui e punteggio che diventa di 3-6. Un giro di mazza fondamentale nell’economia della partita.

Al 6° Palumbo viene sostituito da Civit e il neoentrato subisce il fuoricampo di Giovanni Garbella (4-6), poi concede la base a Herrera e viene toccato duro dal doppio di Profar (5-6). Al 7°, la squadra riesce a segnare un altro punto grazie al doppio di Pieternella in situazione di uomini agli angoli (5-7) e tutto è nuovamente affidato, questa volta sul +2, a Luca Di Raffaele. La risposta è eccellente. Al 7° il Bbc centra un singolo con Cinelli ma poi arrivano tre eliminazioni veloci.

All’8° il solito Profar, autore in serata di un 5/5, arriva fino in terza dopo il singolo (poi lancio pazzo e rimbalzante di Martini), ma non a casa. Infine, il 9° inning, con Di Raffaele a mettere strikeout Franceschelli e Cinelli, poi a far battere in aria Chelli (F4). È l’ultimo out. Gara2 finisce nelle mani di San Marino, che ora è 2-0 nella serie. Domenica, a Serravalle, gara3.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: