NUOTO PINNATO Quarto posto a squadre per San Marino al Trofeo Luigi Ferraro

Anche quest’anno non è mancata la partecipazione della Federazione Sammarinese Attività Subacquee al Trofeo Luigi Ferraro, giunto alla sedicesima edizione, che ha ospitato alla Piscina Sciorba di Genova 300 atleti provenienti da 14 squadre. Sono stati 23 i sammarinesi che hanno partecipato alla manifestazione, accompagnati dai tecnici Anna Ballarini e Fabio Donati. Partendo dalla Prima Categoria femminile, doppia medaglia d’argento per Giulia Arlotti nei 50 e 100 metri monopinna, nell’ultima specialità migliora il suo tempo di due secondi e accede ai minimi per i Campionati Italiani di categoria; Viola Pimazzoni è quinta nei 50 monopinna, più sfortunata Nina Terenzi che incappa in una squalifica nei 50 pinne. In Seconda Categoria Elisabetta Brasey fa incetta di medaglie con le vittorie nei 50, 100 e 200 pinne. Quarto posto per Lisa Bartolini nei 50 metri pinne, medaglia di bronzo per Chiara Naso nei 100 pinne seguita al quarto posto da Matilde Calisse. Chiara Zanotti chiude con un quarto e quinto posto, rispettivamente nei 100 metri pinne e 50 metri monopinna mentre Elena Laglia termina al secondo posto nei 400 metri pinne e al quarto nei 200m pinne. In Terza Categoria, ottima prova per Maddalena Falcioni che conquista tre podi con la vittoria nei 100 e 200 pinne e l’argento nei 50 metri; quinta posizione per Maria Bartolini e quarta per Anna Palmieri nei 200, mentre ritocca il proprio personale nei 100 metri pinne chiudendo al settimo posto. Negli Assoluti: Sofia Bollini è sesta nei 50 metri pinne, salgono sul podio Camilla Sansovini ed Emma Bollini con il secondo e terzo piazzamento nei 100 pinne. Nella Seconda Categoria maschile s’inizia con il podio di Luigi Renzi, terzo nei 200 pinne e crono migliorato nei 400 pinne. Argento e bronzo per Alessandro Ceci nei 100 e 50 metri pinne. Esordio in gara per Pietro Giacobbi che conclude con l’ottavo tempo nei 50 metri pinne, seguito al nono posto da Francesco Cicchetti. In Terza Categoria Alessandro Amici conclude al quinto posto nei 100 metri pinne, sesto e settimo tempo di Federico Bianchini e Samuele Michelotti. Bianchini e Michelotti che si mettono al collo l’argento e il bronzo nei 200 metri pinne. Negli Assoluti, ottavo piazzamento per Federico Fabbri nei 200 metri pinne. Spazio anche alla staffetta mista con Alessandro Amici, Samuele Michelotti, Elisabetta Brasey e Sofia Fratti che si piazza all’ottavo posto. La squadra della Fsas chiude al quarto posto della classifica assoluta a squadre.

