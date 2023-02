TIRO A VOLO Quarto posto per Alessandra Perilli all'Open del Qatar La gara è stata vinta dalla slovacca Spotakova davanti alla britannica Hall e all'italiana Alessia Iezzi

Quarto posto per Alessandra Perilli all'Open del Qatar.

Quarto posto assoluto per Alessandra Perilli all'Open del Qatar, gara internazionale che precede di due settimane la prova di Coppa del Mondo che si disputerà sempre sulle pedane di Doha. La tiratrice sammarinese ha ottenuto il miglior punteggio in semifinale ma poi è stata la prima ad uscire dalla finale a 4. La gara è stata vinta dalla slovacca Spotakova davanti alla britannica Hall e all'italiana Alessia Iezzi. In campo maschile, Gian Marco Berti ha chiuso al 45esimo posto con 95 piattelli colpiti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: