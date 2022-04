Quarto posto per la Domus San Marino al Trofeo Luigi Ferraro

La Domus San Marino Nuoto Pinnato ha partecipato con 18 atleti al 13° Trofeo "Luigi Ferraro" a Genova. Dodici le squadre al via e 280 gli atleti impegnati. Nonostante la defezione di 4 atleti per problemi fisici, la Domus ha conquisto il 4° posto a squadre, portando a casa 15 medaglie. Ottima prestazione per Matilde Calisse, unica partecipante nella categoria Esordienti, che vince sia i 50 che i 100 metri pinne. Buone le prestazioni di Chiara Naso, Samuele Michelotti, che fanno il loro esordio in trasferta con un tempo di tutto rispetto, e di Elena Laglia. Podio per Lorenzo Dorokhove e Luigi Renzi, che conquistano rispettivamente la 2° e 3° posizione nei 100 pinne, seguiti al 5° posto da Matteo Cardinali. In Seconda Categoria Veronica Pirroni accusa il periodo di assenza per un problema fisico mantenendo comunque il suo personale e chiudendo al 6° posto, mentre Emma Bollini e Maddalena Falcioni migliorano il proprio personale conquistando rispettivamente il 1° e 3° posto nei 100 pinne e 1° e 2° nei 50 pinne.

Aurora Toccaceli riesce a dare il meglio di sé nei 50 monopinna chiudendo al 3° posto e migliorando il proprio personale, mentre Maria Bartolini non riesce ad esprimersi al meglio per un problema alla spalla, migliorando comunque leggermente il proprio personale nei 50 monopinna. Esordio assoluto per Ruben O'Brien che chiude al 5° posto nei 100 pinne e conquista un inaspettato 3° posto nei 50 pinne, mentre Andrea Ceci subisce la squalifica nei 100 pinne riscattandosi poi nei 200, con un miglioramento di ben 6 secondi de proprio personale. In Terza Categoria Aurora Zeppa perde per un soffio il 3° posto nei 100 pinne, arrivando quarta, ma si classifica terza nei 50 pinne e migliora il proprio tempo nei 200 di 3 secondi. Infine, nell'assoluta, Mirco Conti, nonostante un problema al ginocchio che l'ha tenuto fermo a lungo, riesce a mantenere i propri tempi nei 50 e 400 pinne. Ottima prestazione per Federico Fabbri che migliora il proprio tempo di 4 secondi nei 100 pinne e di ben 2 secondi nei 50 pinne, chiudendo a metà classifica.