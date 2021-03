E SPORT Quentin Dall'Olmo ha vinto il mondiale rally cross E Sport Battuto in finale il fratello Killioan

Il sammarinese Quentin Dall'Olmo ha vinto il titolo di campione del mondo della categoria DIRT rally E sport. La manifestazione doveva svolgersi a Birmingham ma a causa del Covid, gli organizzatori hanno deciso di far gareggiare tutti i concorrenti da casa, sul circuito virtuale di Silverstone. In finale Quentin Dall'Olmo ha sconfitto per 2 a 1 il fratello Killioan che lo scorso anno aveva conquistato il titolo nella categoria rally cross In. Un mondiale che dal mese di settembre, ha registrato la partecipazione di ben 188.000 concorrenti.

