Querzoli Forlì – Titan Services San Marino 3 - 1

La Titan Services torna da Forlì sconfitta ma dopo aver disputato una buona partita, tenendo anche conto delle condizioni nelle quali è arrivata a giocare sul parquet dei capoclassifica. Dopo un mese di stop a causa del covid che ha colpito alcuni giocatori e con non più di un paio di allenamenti a ranghi completi, capitan Andrea Lazzarini e compagni hanno disputato un buon match, molto grintoso. La Titan Services tornerà in campo sabato 10 aprile, dopo la sosta pasquale, per affrontare il primo dei quattro recuperi in programma. Sul Titano salirà la Geetit Bologna, l’altra squadra candidata alla vittoria del girone.