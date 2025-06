Questa sera al PalaCasadei San Marino sfida l'Irlanda

Dopo la bella medaglia di bronzo ai Giochi dei Piccoli Stati di Andorra, la squadra maschile della pallavolo torna in campo questa sera alle 20:30 per l’European Small Countries Championship. La squadra di coach Roberto Pascucci sarà impegnata nella sfida contro l'Irlanda. I Titani affrontano il torneo da campioni in carica. Domani i biancoazzurri affronteranno la Scozia, con gara in diretta su San Marino RTV dalle 20:30. Ultimo impegno contro l'Irlanda del Nord alle 17:30 di domenica. Tutte le gare si giocheranno al PalaCasadei.