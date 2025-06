Questa sera alle 21 lo speciale dedicato ad Andorra 2025

Dall'accensione della fiaccola olimpica al passaggio del testimone a Monaco. Ci sarà tutto, ma proprio tutto, nello speciale in onda questa sera su San Marino RTV dedicato ai Giochi dei Piccoli Stati di Andorra 2025. Un'edizione storica per la delegazione di San Marino tornata sul Titano con 31 medaglie, il record in trasferta.

Oltre un'ora per rivivere gli 8 ori, i 10 argenti e i 13 bronzi conquistati dagli atleti biancazzurri che hanno dato battaglia tra i Pirenei. Ma non solo: sentiremo anche le voci dei protagonisti – medagliati e non – e delle istituzioni. Ci sono i metalli, che ovviamente fanno la differenza, ma ci sono anche tutte le prime esperienze ai Giochi degli altri atleti. Una settimana che nessuno dimenticherà, in cui i piccoli Stati diventano grandissimi. Con la mente si va o si torna ad Andorra, a seconda di chi c'era e chi non c'era. Appuntamento su San Marino RTV da non perdere, alle ore 21.