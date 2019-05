Questa sera la cerimonia dei Giochi dei Piccoli Stati in diretta su San Marino RTV

Collegamento con Lorenzo Giardi

C’è moltissima curiosità per conoscere la scaletta preparata per questa prima cerimonia dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa di Montenegro 2019. Lo stato indipendente dal 2006 è entrato a far parte dei Giochi dal 2011 e a distanza di 4 edizioni li ospita per la prima volta. Dentro la scaletta, che durerà circa 2 ore, le tradizioni e costumi di un paese in pieno sviluppo, soprattutto una città come Budva dove si svolge la cerimonia. Non sarà uno stadio ad ospitarla, ma la piazza principale dove è stato allestito il palco e le tribune. Persiste il pericolo maltempo, ma in ogni caso non esiste un piano B e dunque la cerimonia si svolgerà regolarmente anche sotto la pioggia. San Marino sfilerà come penultimo Stato con il portabandiera atleta del judo Paolo Persoglia, e subito dopo la sfilata delle delegazioni verrà chiusa dai padroni di casa del Montenegro.

Da Budva l’inviato Lorenzo Giardi