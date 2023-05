VOLLEY Questa sera la Titan Services a Bologna per l'andata dei play out Gara di ritorno sabato prossimo al PalaCasadei.

Prima partita di play-out fra Titan Services San Marino e Nettunia Bologna. Gara di andata in trasferta per le Titane qfuesta sera alle 20. Il ritorno sarà al PalaCasadei di San Marino sabato 20 maggio, alle 18. La vincente manterrà la categoria. La perdente dovrà giocare un secondo turno nel quale se la vedrà con una delle squadre vincenti dei play-off della Prima Divisione. Alla Titan Services, in caso di sconfitta con Bologna, toccherebbe una fra Uprise Rimini e Portomaggiore Ferrara.

