Raduno dei velocisti dell'atletica leggera in vista degli appuntamenti internazionali

La Federazione Sammarinese Atletica Leggera, per prepararsi al meglio per la stagione e per gli appuntamenti clou dell'anno, quali i Giochi dei Piccoli Stati in maggio e la Coppa Europa a squadre di Chorzow in giugno, ha organizzato un raduno dei velocisti bianco azzurri delle staffette 4x100 e 4x400 maschile e femminile presso il campo scuola di San Benedetto del Tronto l'1 e 2 aprile.

Durante il raduno sono stati presenti anche i campioni sammarinesi Francesco Sansovini e Alessandra Gasparelli, già finalisti dei campionati Italiani Indoor. La delegazione della 4x100 maschile ha già ottenuto il pass per Malta al meeting dello scorso anno, mentre la squadra femminile dovrà cercare nelle prossime settimane la qualificazione che le permetterà di volare ai Giochi dei Piccoli Stati.

Gli sprinter selezionati per la formazione maschile sono: Francesco Sansovini, Francesco Molinari, Alessandro Gasperoni, Nicola Bollini, Andrea Ercolani, Probo Benvenuti, il gruppo è stato diretto dai tecnici federali e dal responsabile della velocità Fidal Emilia-Romagna, Mirko Tognoli. Per il settore femminile sono state convocate Alessandra Gasparelli, Rebecca Guidi, Beatrice Berti, Sofia Bucci e Emma Corbelli.