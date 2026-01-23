TV LIVE ·
Rafael Mini alle Olimpiadi: "Mi aspetto di vivere un'esperienza bellissima"

di Roberto Chiesa
23 gen 2026

Queste le parole di Rafael Mini che rappresenterà San Marino alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina:

"L'ho saputo martedì con la presentazione del Presidente Gatti che mi ha fatto i complimenti e lo ringrazio".

Te lo aspettavi è stata una sorpresa?
"Me lo aspettavo, visto le ultime gare promettenti. E' stata una lotta tosta, anche con Matteo Giannini che mi ha dato del filo da torcere".

Arrivi comunque in una buona condizione?
"Sì, sono in forma, mi sono allenato molto per questi giochi e sono carico e pronto per affrontarli".

Che cosa ti aspetti?
"Mi aspetto delle magnifiche esperienze, di incontrare degli sciatori che rappresentano lo sci nella maggiore espressione e questo mi fa felice".

Le gare in cui sarai al via?
"Le gare vedrò lì nel momento, per ora ancora non ci sto pensando molto perché mi piacerebbe viverlo al meglio".

Quale specialità?
"Parteciperò in slalom speciale e slalom gigante".




