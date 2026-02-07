MILANO-CORTINA 2026 Rafael Mini: "Che emozione sfilare con la bandiera di San Marino", Gatti: "Siamo orgogliosi" Tanta emozione per il portabandiera del Titano e per il capo delegazione alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina

Emozionato, orgoglioso, Rafael Mini a sfilato a Livigno con la bandiera di San Marino:

"È stato bellissimo, delle bellissime emozioni, mi sono divertito e molto molto molto bello".

L'orgoglio di rappresentare San Marino?

"Sì, mi sono sentito bene, mi è piaciuto rappresentare San Marino e sono contento".

Cos'hai provato camminando?

"È stato molto emozionante, ho sentito tutto il peso della nazione".

Hai sentito anche un po' il tifo indirettamente da casa, no?

"Sì, ho sentito il tifo, poi c'era anche qualcuno che ci ha fatto il tifo qua ed è stato molto bello".

Tra una settimana si gareggia?

"Sì, tra una settimana si gareggia, oggi ci siamo allenati e mi sento pronto e carico".

Soddisfatto anche il capo delegazione Gian Luca Gatti:

"L' emozione è tanta, nonostante questa Olimpiadi è stata suddivisa in diverse località, però un'emozione grandissima perché poter rappresentare il nostro paese anche se con solo un atleta è una cosa che ci dà lustro e che ci permette di esserci anche quest'anno".

L'importanza di esserci?

"L'importante è esserci, ce l'abbiamo messa tutta, siamo qui, adesso ci godiamo questo momento, ci alleneremo forte i prossimi giorni, aspettiamo le gare del 14 e del 16".

