Rafael Mini emoziona la sua gente: seguitissima la sfilata anche sul Titano

Sotto lo slogan "In vetta i sogni", il CONS - in collaborazione con la Federazione Sammarinese Sport Invernali - ha celebrato l'apertura di Milano-Cortina 2026 con una serata dedicata all'orgoglio sammarinese. Membri del direttivo, atleti e familiari si sono riuniti in un clima di forte convivialità per seguire insieme l'emozionante sfilata del portabandiera Rafael Mini. L'evento ha ribadito il profondo legame tra la Repubblica e i valori dello sport invernale, dando ufficialmente il via alla missione olimpica.







