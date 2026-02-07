MILANO CORTINA 2026
Rafael Mini emoziona la sua gente: seguitissima la sfilata anche sul Titano
Il CONS, in collaborazione con la Federazione Sammarinese Sport Invernali, ha celebrato l'apertura di Milano-Cortina 2026 con una serata dedicata all'orgoglio sammarinese
Sotto lo slogan "In vetta i sogni", il CONS - in collaborazione con la Federazione Sammarinese Sport Invernali - ha celebrato l'apertura di Milano-Cortina 2026 con una serata dedicata all'orgoglio sammarinese. Membri del direttivo, atleti e familiari si sono riuniti in un clima di forte convivialità per seguire insieme l'emozionante sfilata del portabandiera Rafael Mini. L'evento ha ribadito il profondo legame tra la Repubblica e i valori dello sport invernale, dando ufficialmente il via alla missione olimpica.
