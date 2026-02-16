MILANO-CORTINA 2026 Rafael Mini fuori dallo slalom speciale di Bormio Il portacolori del Titano sbaglia dopo poche porte e non si qualifica per la seconda manche. Gara condizionata da una forte nevicata.

Condizioni al limite sulla Stelvio nella gara di slalom speciale per la tanta neve caduta anche durante la prima manche. Dei 96 al cancelletto di partenza, sono 52 i ritiri, tra questi anche il sammarinese Rafael Mini, partito con il pettorale numero 94. La sua gara dura pochissimi porte. Il portacolori del Titano non nega l'amarezza per l'errore nella prima parte del tracciato che è costata l'eliminazione.

"Mi sono ritrovato basso di linea, ho sbagliato, ho inforcato nella prima doppia e purtroppo si è conclusa la gara subito. Però le condizioni, in realtà, la pista era abbastanza messa bene, non era troppo rovinata. Quindi ringrazio tutti quelli dell'organizzazione che l'hanno tenuta perfetta fino ai numeri finali e questo, grazie."

Che bilancio fai di questa tua Olimpiade?

"Sicuramente è stata molto bella, emozioni molto belle, però rimango un po' con l'amaro perché mi sarebbe piaciuto arrivare in fondo anche a questa gara. Però purtroppo capita e non ci si può fare niente.

La visibilità ha creato forse anche qualche problema a tanti, sono tanti i ritiri.

"Sì, è uscita molta gente, ma soprattutto perché il tracciato era abbastanza difficile, avevano messo delle figure abbastanza difficili e non sono riuscito a interpretarle al meglio".

Senti Raffaele, possiamo considerarlo comunque un gran risultato e comunque un bel punto di partenza perché sei giovanissimo?

"Sì, sicuramente è stato bello, però per le prossime se ci sarò di nuovo io cercherò di far meglio."

