Rafael Mini, giornata di vigilia alle Olimpiadi: il portacolori di San Marino in pista nello slalom gigante

L'emozione di portare la bandiera di San Marino nella cerimonia d'apertura ha lasciato spazio alla concentrazione per un esordio che si avvicina sempre più, e che sta per diventare finalmente realtà. E' giorno di vigilia per Rafael Mini, unico rappresentante sammarinese ai Giochi Invernali di Milano-Cortina. Dopo giorni dedicati all'allenamento per studiare e prendere confidenza con la pista dello Stelvio a Bormio, ora si inizia a far sul serio. Dalle ore 10 lo sciatore sammarinese sarà impegnato nella prima manche dello slalom gigante, la prima delle due gare in cui Mini sarà protagonista. Nel caso di passaggio alla seconda manche, questa avrà inizio alle 13.30. E' quello l'obiettivo principale per il giovanissimo atleta biancazzurro, pronto a fare il suo debutto olimpico a soli 17 anni.

Rafael sarà guidato sia dal capo missione Gian Luca Gatti che dal tecnico Stefano Sentieri, prima – come detto – nello slalom gigante poi nello slalom speciale con Mini nuovamente sul cancelletto di partenza due giorni più tardi, lunedì 16. Non è una “notte prima degli esami” – e la prova di maturità, il classe 2008, ancora deve farla – ma un avvicinamento al sogno di tutti gli sportivi, quello di prendere parte a un edizione delle Olimpiadi. E allora Rafael Mini è pronta a godersela: essere lì, con i grandissimi della disciplina, è già una medaglia.









