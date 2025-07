MOTORI Rally, Fabbri: "È normale ci siano opinioni diverse", Pedini Amati: "Dovremmo essere orgogliosi di quello che facciamo"

Sull'organizzazione del Rally non sono mancate polemiche. Sul tema abbiamo sentito i due Segretari di Stato Rossano Fabbri e Federico Pedini Amati:

"Io credo che sia apprezzato nella Repubblica di San Marino - ha detto il Segretario Rossano Fabbri - e credo, d'altra parte, che ci sono anche delle esigenze contrapposte. Noi siamo molto sensibili alle opinioni di tutti, pertanto è normale trovarsi a dover trovare strade per contemperare interessi che a volte sono addirittura contrapposti. Però io ritengo che, in generale, al di là di voci che portano appunto ad interessi che possono confliggere anche con eventi come questi, in generale siano molto apprezzate in Repubblica".

"Ma noi, in questo Paese, che è molto democratico, - ha detto il Segretario Federico Pedini Amati - rischiamo di non apprezzare mai niente. Noi dovremmo essere molto soddisfatti e orgogliosi di quello che riusciamo a fare in 365 giorni all'interno di 60 chilometri quadrati. Non è banale, non è scontato, con le nostre piccole risorse. Io vorrei che iniziassimo a vedere di più il bicchiere mezzo pieno piuttosto che mezzo vuoto".

