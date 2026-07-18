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Rally Raid, Thomas Marini vince in Romania

Il pilota sammarinese vince in Romania e balza in testa alla classifica del campionato

di Gabriele Mento
18 lug 2026
Rally Raid, Thomas Marini vince in Romania

Thomas Marini, in sella all'Aprilia Tuareg 660 del team Guareschi Corse, vince il Ro Rally Marathon, gara valida come terza prova dell'Europea Tout Terrain Rallly Cup. Terzo podio consecutivo per il pilota sammarinese dopo i due secondi posti in Spagna e Grecia. Marini grazie a questo risultato balza in testa alla classifica generale del campionato, davanti al compagno di squadra  Jacopo Cerutti, vincitore delle prime due tappe ma costretto al ritiro in Romania a causa di un incidente contro un auto.




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