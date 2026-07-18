TOUT TERRAIN RALLY CUP
Rally Raid, Thomas Marini vince in Romania
Il pilota sammarinese vince in Romania e balza in testa alla classifica del campionato
Thomas Marini, in sella all'Aprilia Tuareg 660 del team Guareschi Corse, vince il Ro Rally Marathon, gara valida come terza prova dell'Europea Tout Terrain Rallly Cup. Terzo podio consecutivo per il pilota sammarinese dopo i due secondi posti in Spagna e Grecia. Marini grazie a questo risultato balza in testa alla classifica generale del campionato, davanti al compagno di squadra Jacopo Cerutti, vincitore delle prime due tappe ma costretto al ritiro in Romania a causa di un incidente contro un auto.
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