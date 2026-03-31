Rallylegend 2026: nuovo format e biglietti in vendita dal 1° aprile

Il Rallylegend tornerà a San Marino dall'8 all'11 ottobre 2026 con una novità di peso: il ritorno del Memorial Bettega, la storica sfida uno contro uno resa celebre dal Motorshow di Bologna. Quarant'anni dopo l'ultima apparizione competitiva delle vetture Gruppo B, l'evento sammarinese si rinnova anche sul piano organizzativo. I biglietti saranno in vendita dal 1° aprile, con promozione attiva fino al 1° giugno.

L'edizione 2026 si annuncia come la più ambiziosa di sempre. Dopo il record di oltre 110.000 presenze nel 2025, con più di 200 equipaggi al via e una copertura mediatica in costante crescita, gli organizzatori hanno lavorato a fondo sulla gestione dei flussi di pubblico, alla riorganizzazione delle prove speciali e al rafforzamento del coordinamento con le forze di sicurezza. Obiettivo dichiarato: un evento "più fluido e più sicuro", come spiega l'organizzatore Paolo Valli, senza però "snaturare quello che Rallylegend è sempre stato".

Il Memorial Bettega andrà in scena la domenica, con una sfida diretta tra vetture WRC e Gruppo B sul tracciato della "The Legend", realizzata in collaborazione con la Fiera di Bologna, che ha concesso l'utilizzo del marchio storico. Le vetture protagoniste saranno poi esposte ad Auto e Moto d'Epoca a Bologna nelle settimane successive. La famiglia Bettega ha accolto il ritorno con commozione: "A quarant'anni dalla scomparsa di mio padre, fa sempre piacere sapere che viene ricordato" , ha dichiarato Alessandro Bettega. "È un evento dedicato davvero ai tifosi, e non potrebbe esserci momento migliore per onorarne la memoria."

Il 2026 segna anche il quarantesimo anniversario delle vetture Gruppo B, simbolo di una delle stagioni più spettacolari e radicali della storia del rally mondiale. Sono inoltre in fase di definizione eventi speciali e iniziative che coinvolgeranno piloti e protagonisti di diverse discipline. Sul versante dei contenuti, l'organizzatore Vito Piarulli sottolinea la sfida di innovare dopo ventiquattro edizioni: "Rallylegend non è solo una gara, ma un luogo dove la storia del rally continua a vivere." Il programma completo sarà presentato nelle prossime settimane.







