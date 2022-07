ORANO2022 Rebosio, 200 Farfalla vicini al record sammarinese

Giochi alla penultima curva e tra i pochi impianti ancora attivi c'è la piscina che ospita l'unico sammarinese in gara oggi ad Orano. E' Alessandro Rebosio impegnato nei 200 Farfalla. Le attese di una prestazione migliore rispetto a quella dell'esordio non sono state disattese. Alessandro ha fatto una buona gara con lieve flessione nel finale, quella che gli ha impedito di ritoccare il record sammarinese.

Il suo 2'06''26 è di appena 8 centesimi più alto, ma è comunque la miglior prestazione stagionale. Una gara meno condizionata dalla tensione del debutto per un atleta giovane e di prospettiva alla prime esperienze internazionali. Domani i 100 Farfalla segneranno al contempo la terza gara e il congedo dai Giochi del Mediterraneo. Saluteranno Orano anche Loris Bianchi e Giacomo Casadei con l'ultima competizione a cui sono iscritti: rispettivamente i 200 Stile e i 100 Rana.

