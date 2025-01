Record di Alessandra Gasparelli sui 200 metri piani

Il Meeting Assoluto Indoor di Ancona inaugura l’annata 2025 dell’atletica leggera e la squadra dell’Olimpus San Marino si fa notare con risultati e prestazioni eccellenti, a partire dal nuovo record sammarinese sui 200 metri di Alessandra Gasparelli che con il tempo di 24,24 conquista anche il secondo posto assoluto. Ottimi anche i risultati di Delia Bordonaro (26.62), Lucia Casadei (27.80), Chiara Casadei (30.93) e Greta San Martini che, dopo aver registrato un tempo di 28.93 sui 200 metri, si impone in prima posizione nel salto in lungo con la misura di 5.29 portando a casa il nuovo record sammarinese Allieve. Soddisfazione anche dai risultati dei 200 metri maschili dove Valerio Tagliaferri, con il tempo di 22.43, centra il minimo per gli italiani Allievi; sempre nei 200m menzione anche per Samuele Grossi (24.22), Alain Fabbri (25.12), William Venturini (26.06) e Alex Capanni (28.00) che registra anche il suo nuovo record personale nei 60 HS con un tempo di 10.39. Ottime misure anche dalle altre specialità come i 5.20 ottenuti da Giulia Sammarini nel salto in lungo femminile, il nuovo record personale di Anita Selva nei 60 HS con un 10.81 e i risultati del salto con l’asta femminile con Martina Muraccini (3.20) e Chiara Marziali (2.20).