Record sammarinese per Agata Riccardi

Buoni risultati per i tiratori sammarinesi sono arrivati dalla seconda e terza prova della gara regionale federale che si sono svolte a Bologna nelle scorse settimane. In particolare evidenza Agata Riccardi che, oltre ad aver centrato due primi posti nella carabina metri 10 donne, nella terza prova ha realizzato anche il nuovo record sammarinese, nonché nuovo personale, con l’ottimo punteggio di 624.1. Risultati sicuramente incoraggianti in vista della sua partecipazione ai Campionati Europei che si sono aperti ieri ad Osijek, in Croazia, e che vedranno la Riccardi in gara lunedì. Alle due prove regionali si sono messi in evidenza anche altri tiratori del Titano. Nella pistola metri dieci master donne Ivana Drudi ha centrato un primo ed un secondo posto, con punteggi di 525 e 524. Roberto Raschi si è classificato al 3° posto nella carabina libera a terra master uomini in entrambe le prove, con punteggi di 559 e 572. Giorgio Paolini ha colto due secondi posti nella pistola automatica master uomini e si è piazzato al 4° posto nella pistola grosso calibro. Piazzamenti nella top ten anche per Silvia Marocchi (pistola metri 10 donne) e Dante Toccaceli (carabina libera a terra master uomini).