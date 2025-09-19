PESCA SPORTIVA Renzo Francioni Campione Sammarinese Veterani

Al Lago Pascoli si è disputata la quarta e ultima prova del Campionato Sammarinese Veterani. La classifica finale ha laureato Renzo Francioni Campione di Categoria, davanti a Lino Giardi e Luciano Valentini. L'ultima prova è stata vinta da Luciano Valentini (settore A) e Renzo Francioni (settore B). La squadra Nazionale che rappresenterà San Marino al Mondiale Veterani sarà composta da Renzo Francioni, Lino Giardi, Sergio Scarponi, Luciano Valentini e Marino Gasperoni.

