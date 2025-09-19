PESCA SPORTIVA

Renzo Francioni Campione Sammarinese Veterani

Renzo Francioni Campione Sammarinese Veterani.

Al Lago Pascoli si è disputata la quarta e ultima prova del Campionato Sammarinese Veterani. La classifica finale ha laureato Renzo Francioni Campione di Categoria, davanti a Lino Giardi e Luciano Valentini. L'ultima prova è stata vinta da Luciano Valentini (settore A) e Renzo Francioni (settore B). La squadra Nazionale che rappresenterà San Marino al Mondiale Veterani sarà composta da Renzo Francioni, Lino Giardi, Sergio Scarponi, Luciano Valentini e Marino Gasperoni.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy