Riapre al pubblico la pista di atletica.

La pista di atletica del San Marino Stadium riapre al pubblico. L’ingresso alla struttura è consentito ai non agonisti e alla cittadinanza in generale tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 14:00. Al pomeriggio, invece, l’impianto sarà riservato, a porte chiuse, all’attività di allenamento degli agonisti della Federazione Sammarinese Atletica Leggera. L’ingresso al pubblico sarà contingentato e il personale della struttura avrà il compito di vigilare affinché non si creino assembramenti e sia rispettata la distanza minima di sicurezza fra gli utenti. Gli spogliatoi in questa fase non sono accessibili, servizi igienici esclusi. La mascherina non è obbligatoria durante lo svolgimento dell'attività fisica e sportiva, ma se ne raccomanda l'uso in tutte le circostanze in cui si venga ad instaurare un rapporto ravvicinato (inferiore ai due metri) con altre persone e all'entrata e all'uscita della struttura.



